اليوم السابع
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مصرع شخص بطلق نارى مجهول بمركز إهناسيا غرب بنى سويف

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:35 ص
مصرع شخص بطلق نارى مجهول بمركز إهناسيا غرب بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي شخص مصرعه بطلق ناري، اليوم الجمعة، بمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من نقطة مستشفى إهناسيا التخصصي، بوصول "محمود ع.ا" 44 عامًا، مقيم مدينة إهناسيا، جثة هامدة.

واستقبلت مشرحة المستشفى جثة المتوفى، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين وفاته إثر تلقيه طلق ناري، وبسؤال أهليته أفادوا بإنه يعمل سائقًا، وتلقى عيارًا ناريًا من مجهول أثناء تواجده بأحد الطرق الفرعية بناحية قرية البهسمون بمركز إهناسيا.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



 


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