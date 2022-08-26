مدينة "لوبيك" الألمانية توقف إضاءة العقارات توفيرا للطاقة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن مدينة لوبيك في ألمانيا توقف الإضاءة الخارجية للمباني بدءا من الاثنين المقبل توفيرا للطاقة.

والشهر الماضي، صرّح ممثل للرئاسة الألمانية بأن قصر بيلفيو، مقر إقامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لن يضاء ليلا لتوفير الطاقة الكهربائية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قصر بيلفيو، في سياق الوضع الصعب المتعلق بإمدادات الطاقة في البلاد، ستجري إضاءته في الليل فقط في المناسبات الخاصة، على سبيل المثال، خلال زيارات الدولة، مضيفة في الوقت نفسه، أن واجهة المبنى تم إطفاء مصابيحها في شهر مايو، واقتصرت إنارة المنطقة الخارجية على المستوى الضروري، لأسباب أمنية.

وكانت أسعار الطاقة في ألمانيا قد ارتفعت منذ نهاية عام 2021. وتسارعت الديناميكيات بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، ارتفعت تكلفة مصادر الطاقة في يونيو بنسبة 38%.