مدير الصحة العالمية: انخفاض جدرى القرود بنسبة 20% على مستوى العالم

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية عن انخفاض أعداد الإصابة بجدرى القرود المبلغ عنها أكثر من 20% على مستوى العالم، خلال الأسبوع ىالماضى، على الرغم من زيادة الحالات الجديدة في الأمريكتين، وما زلنا نشهد انتشارا كبيرا، موضحا أنه فى المراحل الأولى من تفشي المرض كانت معظم الحالات المبلغ عنها في أوروبا، مع وجود نسبة أقل فى الأمريكتين، وانعكس ذلك الآن، مع أقل من 40% من الحالات المبلغ عنها في أوروبا و 60% في الأمريكتين.

هناك علامات على تباطؤ تفشي المرض في أوروبا، حيث تساعد مجموعة من تدابير الصحة العامة الفعالة وتغيير السلوك والتطعيم في منع انتقال العدوى، ومع ذلك، في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص، يتضافر عدم كفاية الوعي أو تدابير الصحة العامة مع نقص الوصول إلى اللقاحات لإشعال نيران تفشي المرض.

وأضاف، لقد وقعت الشركة المصنعة لقاح واحد، بافاريا نورديك، اتفاقية مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين لدعم الوصول إلى لقاحها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، نشكر ولاية بافاريا الشمالية على هذه الاتفاقية، ونأمل أن تساعد في السيطرة على تفشي المرض في المنطقة، وتواصل منظمة الصحة العالمية تشجيع جميع البلدان على إجراء دراسات حول فعالية اللقاح لضمان جمع البيانات حتى مع تعزيز الوصول.

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