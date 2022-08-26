محافظ بورسعيد: بدء أعمال صيانة كوبرى عزمى واستمرار إغلاقه حتى يوم الأحد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن بدء العمل في صيانة كوبري عزمي منذ أمس الخميس في التاسعة مساءً، ويستمر حتى الأحد السادسة صباحا، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والميادين والكباري، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيستمر إغلاق الكوبري حتى الأحد السادسة صباحا، لإنهاء كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة الكوبري، حيث كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، بمتابعة سير العمل في صيانة ورفع كفاءة الكوبري.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة الجهات، لسرعة انهاء اعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري عزمي خلال المدة الزمنية المحددة، مع تنفيذ العمل على أعلى درجة من الكفاءة، مشيرا إلى أن صيانة كوبري عزمي تسهم في إحداث السيولة المرورية ومنع التكدس في هذه المنطقة الحيوية، بالتوازي مع أعمال تطوير المحاور والطرق المحيطة بالكوبري.