محافظ المنوفية: رفع 22 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال أغسطس.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه خلال شهر أغسطس الجارى، تم الانتهاء من رفع ما يزيد عن ( 22) ألفا و(274) طنا من مخلفات القمامة ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك وفق التقرير الشهرى الذى تلقاه المحافظ من وحدة المخلفات الصلبة بالديوان العام، عن متابعة أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة.

وأكد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، على أن هناك متابعة دورية وميدانية لمنظومة الجمع المنزلى بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة ، مشيراًً إلى أنه بفضل توجيهات ومتابعة محافظ المنوفية لهذا الملف الحيوي فقد تم الإنتهاء من رفع جميع المخلفات بكافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة والمتراكمة منذ عدة سنوات طويلة ، لافتا إلى استمرار أعمال نقل القمامة من النقاط الوسيطة الثابتة ونقلها إلى المدفن الصحى الآمن بكفر داود بالسادات ، مع مراجعة عقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ، كما أكد مدير إدارة المخلفات الصلبة على المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة.

وفى ذات السياق وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية ، تواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع جهودها في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ، حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال منظومة النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة بنطاق المدينة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة ، فضلا عن متابعة أعمال رفع الإشغالات بالطريق العام بنطاق الوحدة القروية بزاوية الناعورة وتم إزالة كافة التعديات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، بالإضافة إلى رفع (20) طن من المخلفات بترعة منية الواط بقرية العراقية وترعة النعناعية بقرية نادر وترعة القنطرة البيضاء بكفر الجمالة وتم نقل تلك التراكمات إلى المدفن الصحى بالسادات حفاظا على المظهر العام ، وكذا متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمنطقة المساكن بميت شهالة ومدخل قرية دنشواي اتجاه الشهداء وطريق زاوية الناعورة وعزبة سيدي صالح وطريق الأسفلت بدراجيل وسرسنا وتم تغيير الكشافات التالفة بأخرى جديدة ومراجعة العوازل الكهربائية والنزلات حفاظا على أرواح المواطنين .

فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال رفع (13) طن تراكمات القمامة ونواتج الهدم بعدد من الشوارع بنطاق المدينة وهم (شارع الجيش حتى محطة المحولات ، وشارع ٢٣يوليو حتى مطلع الكوبرى العلوى ، بنها حتى كوبرى عوض حسن، وكذا شارع المقابر وبحرى السكة الحديد من المزلقان حتى كوبرى العطار ، بورسعيد، الجمهورية ) ، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد طريق ميت عفيف وتطهير ترعة سبك بكفر القرنين بسبك الضحاك ورفع حوالي 20 طن المخلفات، فضلا عن رفع تجمعات الأتربة والرمال بواسطة السيارة المكنسية بنطاق المدينة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى.

وفى مركز قويسنا ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال المنظومة ورفع (3) طن تراكمات من أمام مسجد الرضوان بشارع سعد زغلول وكوبري وطريق جيهان وشارع صلاح سالم وميدان الزراعة بنطاق المدينة ، فيما تم التنسيق مع هندسة رى قويسنا لرفع نواتج تطهير ترعة أم شريف أمام بوابة شمنديل واشليم وكفر السلاميه بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم إزالة (14) طن من ناتج التطهير حفاظا على الصحة العامة ، فيما تم صيانة خطوط الانارة العامة بمدخل قرية ابنهس من المزلقان حتى مسجد الشيخ حلمى الدسوقى وطريق ابنهس قويسنا بهجة يوسف .

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بأنه تم شن حملة مكبرة لفرض سيادة القانون وإزالة الإشغالات بالطريق العام بأبو نشابة بالوحدة المحلية بخطاطبة البلد وتم إخلاء الطريق من الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، فضلا عن متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدخل الطرانة غرب بالوحدة المحلية للطرانة لتحسين الرؤية البصرية للحد من الحوادث.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية ببركة السبع أعمال منظومة النظافة بقرى طوخ طنبشا وكفر عليم وطنبشا والدبايبه و الطريق السريع وتسوية طريق الفاخورة بجنزور لتسهيل الحركة المرورية ، وكذا زراعة واجهة المنطقة اللوجستية و الطريق الجانبى لها بالجهود الذاتية لتحسين المظهر العام ، بالإضافة إلى صيانة شبكات الإنارة بقرية شنتنا الحجر وأبو مشهور وهورين وطريق كفر هورين – الحلامشة وتم تركيب لمبات ليد جديدة وإجراء اللازم.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال رفع المخلفات بطرق التحويلة والحامول وطريق السرساويه والدبركى وكفر هورين وبرهيم ومنشأة سلطان وتسوية وتمهيد طريق كفر بالمشط ، فضلا عن متابعة أعمال السيارة المكنسية بشارع الحرية بالمدينة لرفع كافة تجمعات الأتربة لتحسين المظهر العام ، فيما تم متابعة أعمال تطهير ترعة البطحة بسكة الخامسة بسرس الليان وترعة البراشمة بنطاق الوحدة المحلية بكفر فيشا لتحقيق الانسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وكذا صيانة أعمدة الإنارة بطريق شبشير، هذا وقد تابعت رئيس حي شرق شبين الكوم وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع أعمال رفع (150) طن مخلفات الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحى.







جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)



جانب من الأعمال (4)



جانب من الأعمال (5)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم بالمنوفية (1)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم بالمنوفية (2)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم بالمنوفية (3)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم بالمنوفية (4)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم بالمنوفية (5)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية (1)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية (2)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية (3)



رفع تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية (4)



رفع ما يزيد عن (22) ألف طن تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية



رفع ما يزيد عن (23) ألف طن تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية



رفع ما يزيد عن (24) ألف طن تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية



رفع ما يزيد عن (25) ألف طن تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية



رفع ما يزيد عن (26) ألف طن تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية



رفع ما يزيد عن (27) ألف طن تراكمات قمامة ونواتج الهدم خلال شهر أغسطس بالمنوفية







