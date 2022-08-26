محافظ الجيزة يخفض قيمة مقابل حق الانتفـاع لأراضى مصانع الطوب

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم لمصانع الطوب لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج بها، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظرا لما تمثله تلك الصناعة من أهمية حيث يصل عدد مصانع الطوب بالمحافظة نحو 650 مصنعا تمثل 65% من صناعة الطوب الطفلى على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم الإنتاج الكبير لتلك المصانع وأهميتها على التنمية وتوفير فرص العمل.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع ممثلين عن أصحاب مصانع الطوب الطفلى بمراكز أطفيح والصف والعياط بحضور أعضاء مجلس النواب بتلك الدوائر، لبحث المعوقات التى تواجههم وسبل حلها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأراضى المقامة عليها بعض المصانع .

واستهل محافظ الجيزة اللقاء بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستجابته ودعمه الدائم لمطالب أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الجيزة، بما يضمن استمرار عجله الانتاج بتلك المصانع وتخفيف الأعباء عليهم وتنمية مشروعاتهم .

وأعلن اللواء أحمد راشد، أن المحافظة، اتخذت عدداً من الإجراءات التى من شأنها تسهيل بيئة العمل لمصانع الطوب وتخفيف الأعباء عليهم، مؤكداً أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة وتمت الاستجابة لأحد المطالب الملحة لأصحاب المصانع بتخفيض قيمة مقابل حق الانتفاع مع تقديم تسهيلات فى سداد المديونيات المستحقة عليهم، الأمر الذى لاقى استحسانا من أصحاب المصانع ونواب الشعب الحضور .

وأكد اللواء أحمد راشد على التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات التى تضمن دخـول الغاز للمصانع لتخفيض قيمة مكونات الصناعة عليهم، فضلا عن العمل بالطاقة النظيفة وذلك فى ضوء خطة الدولة نحو تقليل الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية.

كما أشار المحافظ، إلى أن الدولة بكافة أجهزها تدعم حركة الصناعة الوطنية للحفاظ على العمالة وتحقيق التنمية، موجها الأجهزة التنفيذية بالتيسير على أصحاب المصانع خلال مراحل تقنين أوضاعهم وسداد المستحقات مراعاة لظروفهم، ولضمان الحفاظ على انتظام تشغيل المصانع دون توقف .

واستمع المحافظ للمشكلات التى تواجه أصحاب المصانع، مؤكدا على العمل نحو التغلب على تلك المشكلات من أجل الحفاظ على البعد الإجتماعى والاقتصادى لتلك المصانع وتوفير المناخ الملائم لتنمية تلك الصناعة الهامة.

ومن جانبهم، ثمن نواب البرلمان الممثلين عن دوائر الصف وأطفيح والعياط وأبو النمرس واصحاب مصانع الطوب جهود محافظ الجيزة فى العمل نحو حل المعوقات التى تواجه أصحاب المصانع، موجهين الشكر لحرصه على مواجهة المشكلات التى تعترض طريق تلك الصناعة الهامة.

اللقاء الذى عقده محافظ الجيزة جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واعضاء مجلس النواب ممثلى دوائر الصف وأطفيح والعياط وأبو النمرس .