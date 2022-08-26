محافظ أسيوط يوافق على 456 طلب إجازة وندب وإعارة لعاملين بالتعليم والقوى العاملة

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتماده بالموافقة على طلبات الإجازات، والإعارات والندب المقدمة من بعض العاملين بالمديريات الخدمية المختلفة، وذلك مراعاة للبعد الانسانى لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة وحرصًا على سير العمل حيث وافق على 456 طلب إجازة وإعارة، وندب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم ومديرية القوى العاملة ليصبح إجمالى ما تم الموافقة عليه حتى الآن 3147 طلب ندب وإعارة وتجديد ندب و1463 طلب إجازة بالمديريات الخدمية المختلفة بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقى الطلبات المقدمة فى أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

واعتمد سعد، أيضا قرار الاستعانة بشفيات من الفنادق بنظام الحصة "أجر يومي" لصالح المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بأسيوط.. جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ إنه تم الموافقة على 30 طلب إعارة و426 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم تمثلت فى أجازة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج.... وغيرها" كما تم الموافقة على بعض طلبات الندب بمديرية القوى العاملة مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الإنسانية وذوى الهمم ولأصحاب الدواعى الأمنية والظروف الانسانية على أن يتم فحص باقى الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها حرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة رقم 172 لسنة 2022.

كما وافق المحافظ على قرار الاستعانة بشيفات من الفنادق بنظام الحصة " أجر يومي" وفقا للقرار الوزارى رقم 70 بتاريخ 26/2/2015 على أن يكون الصرف من بند 3/10 لصالح المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بأسيوط.

كان محافظ أسيوط قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1804) لسنة 2022 فى 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذى تسرى أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز فى هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص كان المحافظ ووجه بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولى الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت فى جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.