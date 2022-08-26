محافظ أسوان يتابع نتائج جولات فريق وحدة حياة كريمة بالمشروعات

تابع أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج الجولات الميدانية لفريق عمل حياة كريمة لمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، قيام أعضاء الوحدة بجولة ميدانية شملت تفقد 12 مشروعا بقرية وادى عبادى بمركز إدفو والتى تضم 32 تابع بإجمالى 11 ألفا و650 نسمة، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مكتب بريد الزهراء وإنشاء وحدة طب الأسرة ووحدة الإطفاء، وأيضاً مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة وادى عبادى 2 الإبتدائية، وإنشاء توسعات لمدرسة أم ركبة للتعليم الأساسى وذلك بنسبة تنفيذ 100 % لكل مشروع.

وأشار إلى أنه أيضاً تم تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 96%، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 90 %، بجانب مشروع إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 80 %، كما أوضح ناجح مصطفى إلى أنه خلال الجولة تم لقاء الأهالى والمواطنين الذين عبروا عن إمتنانهم وتقديرهم للقيادة السياسية لإهتمامها بدعم القرية بحزمة من المشروعات التنموية المتنوعة، موجهين شكرهم لمحافظ أسوان لحرصه على المتابعة الميدانية المتواصلة وتكثيف الجهود المبذولة للإنتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية ومنها جهاز التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من أجل مراجعة ومناقشة مستويات الأداء وإزالة العقبات التى تعرقل نسب التنفيذ الجارية ببعض المشروعات، موضحاً بأنه تم التشديد على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان ومنها مراعاة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع سرعة تلافى كافة الملاحظات أولاً بأول والإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.