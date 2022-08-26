اليوم السابع
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محافظ أسوان: تكثيف الجهود لإزالة الإشغالات بالمدن ومبادرات شبابية للنظافة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:56 ص
محافظ أسوان: تكثيف الجهود لإزالة الإشغالات بالمدن ومبادرات شبابية للنظافة إزالة الإشغالات بالمدن ومبادرات شبابية للنظافة
أسوان - عبد الله صلاح

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شدد أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الأنشطة والجهود المبذولة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات من أجل الإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن، مشيداً بالمبادرة الشبابية التى قامت بحملة للنظافة العامة وإزالة المخلفات وتراكمات القمامة بأحياء مدينة كوم أمبو مما يعكس دور المشاركة المجتمعية الفعالة.

ومن جانبه، أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه بإشراف ودعم الوحدة المحلية والأحياء، وبالتنسيق مع جمعية رسالة قام مجموعة من الشباب بالمشاركة فى أعمال الكنس ورفع تراكمات الأتربة والقمامة بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية.
 
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق، وشارع كلية التربية بحى شرق أسفرت عن مصادرة خمسة موازين، وعدد 2 مظلة، وغيرها من المضبوطات المتنوعة.
 
وقال سيد مدنى، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب بقرية الكوبانية بغرب أسوان وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة " ، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتركيب الأغطية لمطابق الصرف الصحى المفتوحة فى عدد من المناطق السكنية وذلك إستجابة لشكوى الأهالى والمواطنين وحفاظاً على سلامتهم من أى أضرار .
 
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إزالة الإشغالات بالمدن ومبادرات شبابية للنظافة

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إزالة الإشغالات بالمدن ومبادرات شبابية للنظافة

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إزالة الإشغالات بالمدن ومبادرات شبابية للنظافة
 

 

 
 

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