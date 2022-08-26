جاء ذلك في تصريح لأتامان (رئيس) جمعية القوزاق عموم روسيا، نيكولاي دولودا، لوكالة تاس الروسية اليوم الجمعة.

وتحدث رئيس القوزاق في اجتماع ضيف للجنة الدائمة للتفاعل مع وسائل الإعلام العاملة تحت إشراف المجلس الرئاسي الروسي لشؤون القوزاق.وقال "إنهم [أي القوزاق] يعثرون على عدد كبير من المرتزقة الأجانب القتلى ومعهم الوثائق. وأن مجموعاتنا من القوزاق أكدت أن القوات المسلحة الأوكرانية تتخلى عن جثث المرتزقة الأجانب القتلى في ساحة المعركة. وعندما تبدأ القوات الأوكرانية في التراجع، فإنها تترك كليهما الجرحى والقتلى ومن ثم رجالنا يساعدون في نقل الجثث إلى وكالات مرخصة بشكل خاص".

وتابع :"تشارك تسع وحدات طوعية تابعة لجمعية القوزاق عموم روسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة على الأراضي الأوكرانية".

ويعمل القوزاق أيضا كجزء من وحدات الميليشيات الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.وتتجاوز قوتهم العددية 6500 مقاتل.