عميد "علوم سياسية الإسكندرية": الكلية تساعد على تنمية البحث العلمى

الإسكندرية اسماء على بدر

قال الدكتور محمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، إن الكلية تعد أحدث الكليات التى تم إنشاؤها فى جامعة الإسكندرية مؤخرا، لفتح مجالات جديدة لطلاب جامعة الإسكندرية للالتحاق بمجالى الاقتصاد والعلوم السياسية، وبناء القدرات العلمية في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية والتميز في البحث العلمي إسهاماً في النهضة المعرفية والتنمية الشاملة.

وتسهم الكلية بالنهوض بالمعارف الاقتصادية والسياسية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي وتنمية القدرات والمهارات بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية لمجالات العمل ويخدم البيئة المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور محمد وهبان، أن الكلية لها أهداف في ضوء الإدراك الواعي لطبيعة الرسالة التي تضطلع بها الكلية تتمثل الأهداف فى تخريج نوعية متميزة ورفيعة المستوى من الخريجين في مختلف التخصصات العلمية بالكلية، وفقاً لمعايير الجودة والتميز الدولية وتشجيع البحث العلمي ذي الطبيعة النظرية والعملية على حد سواء في شتى فروع المعرفة الاقتصادية والسياسية، والعمل على تنمية القدرات البحثية وذلك بإعداد أجيال من الباحثين القادرين على متابعة البحث العلمي المتميز والابتكاري.



كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية

وأضاف أنه ضمن الأهداف تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، وذلك من خلال التصدي لحل المشكلات المجتمعية ذات الطبيعة الاقتصادية أو السياسية وتقديم الخبرة العلمية والدعم الفني لمتخذي القرار الاقتصادي أو السياسي على النحو الذي يكفل تفعيل السياسات العامة في مجتمعنا ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتابع: كما تهدف الكلية إلى بناء وتنمية القدرات العلمية والمهارات التطبيقية للعاملين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية من خلال البرامج والدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل والارتقاء بالوعي السياسي والاقتصادي لدى مختلف قطاعات المجتمع، وذلك من خلال برامج التوعية والندوات التثقيفية العامة سواء داخل الكلية أو خارجها أو بالتعاون مع أجهزة الإعلام ولاسيما في القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام، والإسهام في نقل المعرفة وتبادلها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من خلال إيفاد البعثات العلمية، وتنظيم المهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال برامج تبادل الأساتذة والطلاب علي مستوى الجامعات دوليًا وكذا من خلال عقد المؤتمرات العلمية.

كما تساعد الكلية على تشجيع النشر العلمي من خلال مجلة للكلية تعمل علي تغطية مختلف فروع المعرفة العلمية الاقتصادية والسياسية وتشجيع التعاون بين الكلية كمعهد علمي أكاديمي وبين الجهات المعنية في المجالات التطبيقية أو المهنية لربط الدراسات النظرية بالواقع العملي في مجالات الاستثمار والمصارف والإعلام والمحليات والدبلوماسية والإدارة العامة والعناية بأبحاث وقياسات الرأي العام لتحليل توجهات الرأي العام بشأن القضايا العامة على النحو الذي يفيد متخذي القرار السياسي أو الاقتصادي ويسهم في اتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط على المستوى القومي.