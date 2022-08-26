اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:39 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في الصف

الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:01 م
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في الصف ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين لاتهامهما بالمواد المخدرة، وبحوزتهما عدد من طرب الحشيش المخدر في الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الصف، وبإجراء التحريات تم رصد تحركات المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما عدد من طرب الحشيش المخدر، قبل ترويج المضبوطات بين عملائهما.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، فتم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

مركز الصف



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