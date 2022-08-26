صلاة جمعة بدون خطيب بالمنوفية.. و"الأوقاف" تعلن التحقيق فى الواقعة

المنوفية - فريق المحافظات

شهدت قرية الشهيد فكرى التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، واقعة غريبة بأحد مساجد القرية، حيث أدى رواد المسجد صلاة الجمعة دون خطيب، بعد استماعهم للخطبة عبر إذاعة القرآن الكريم، وقام أحد المتواجدين بإمامة المصلين لأداء الصلاة.

وتردد بين الأهالى أنهم لم يجدوا الخطيب وصل إلى الآذان للجمعة، فقاموا بتشغيل المذياع بالمسجد والاستماع إليه عبر مكبرات الصوت بالمسجد، وعندما تم الانتهاء قام أحد المصلين بإمامة المواطنين للصلاة وتأدية صلاة الجمعة.

من جانبه قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أنه لن يتلقى أى تواصل بوجود مخالفات من عدمه، مؤكدا أنه جارى التحقيق كاملا فى الواقعة ومحاسبة المقصرين.

وأكد الخطيب، أنه سيتم فتح التحقيق كاملا فى جميع المساجد بالمحافظة مع إغلاق أى مسجد تم بناؤه دون ترخيص أو بدون أمام حتى يتم الانتهاء من كل التراخيص الخاصة به.