اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 08:48 م
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شيخ الأزهر يزور كازاخستان ويفتتح المؤتمر السابع لزعماء الأديان

الجمعة، 26 أغسطس 2022 07:48 م
شيخ الأزهر يزور كازاخستان ويفتتح المؤتمر السابع لزعماء الأديان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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يقوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بزيارة العاصمة الكازاخية نور سلطان،  منتصف سبتمبر المقبل، لافتتاح  المؤتمر السابع لزعماء وقادة الأديان، والذي سيتناول "دور زعماء الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد جائحة كورونا".

 

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد تسلم دعوة رسمية من الرئيس قاسم جومارت كيميلوفيتش توكايف، رئيس دولة كازاخستان، في فبراير الماضي، لحضور وافتتاح فعاليات المؤتمر، وقد سلم الدعوة لفضيلته الدكتور مولين اشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي.

 

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات المهمة، حيث يلتقي فضيلة الإمام الأكبر بالرئيس الكازاخي ورئيس مجلس الشيوخ، وعددًا من القيادات الدينية والشخصيات العامة والبرلمانية الكازاخية لبحث سبل تعزيز التعاون الإسلامي المشترك، وحوار الأديان  والمجالات ذات الصلة.


كازاخستان

شيخ الازهر

قادة الاديان

الازهر الشريف



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