شكوى من انقطاع المياه منذ 3 شهور فى قرية الغزالة بالدقهلية.. والمحافظ يرد

أمنية فايد

أرسل القارئ عبد اللطيف عبد النبى محمد والمقيم فى قرية غزاله مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص انقطاع المياه الدائم عن القرية منذ أكثر من ثلاث شهور والاعتماد على سيارات المياه فقط.



ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، لحل المشكلة بعد تعدد الشكاوي من الأهالي بسبب قطع المياه.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".