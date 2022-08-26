شركة الطاقة الأوكرانية تعلن توصيل محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، إعادة توصيل محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيه النووية بنيران المدفعية من العيار الثقيل مرتين خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه تم تدمير هاوتزر M777 شارك في القصف.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إنه نتيجة القصف الأوكراني، انفجرت أربع قذائف في منطقة محطة الأكسجين والنيتروجين، وأخرى في منطقة المبنى الخاص رقم 1.

في السياق ذاته قال فلاديمير روجوف عضو مجلس الإدارة العسكرية -المدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن الجيش الأوكراني قطع الخط الرابع والأخير، لنقل الكهرباء من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا، وفق روسيا اليوم.