شرطة المرافق تواصل حملات إزالة التعديات من ميادين وشوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الميادين والشوارع العامة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة، أسفرت عن إزالة وتحرير 78 قضية إشغال طريق وتعدي لمحلات تجارية، ومقاهي عشوائية، وباعة متجولين، وإعلانات بدون ترخيص، وإزالة استاندات وحواجز حديدية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها