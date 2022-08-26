ختام فعاليات التدريب الصيفي لـ220 طالبا بالثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، انتهاء فترة التدريب الصيفي لــ220 طالبا بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالصفوف الأول والثاني لعام 2021-2022م خلال الفترة من 17-7 وحتي 25-8-2022 م شركة تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب.

وأضاف، أنه تضمنت فاعليات التدريب متابعة تدريب الطلاب داخل محطات شركة المنوفية مثل (محطة مياه شبين الكوم البحارى، محطة معالجة الماي، محطة معالجة الصرف الصناعي بقويسنا، معمل فرع قويسنا، الورشة الفنية بفرع قويسنا ، محطات مياه الدبايبة المرشحة ببركة السبع - المحطة البحاري بالشهداء ، محطة معالجة كفر السنابسة بمنوف، المحطة البحارى بطوخ دلكا بتلا ) بالإضافة إلي الورش الفنية المختلفة ، المعامل وكذلك التدريب علي مهمات السلامة والصحة المهنية وفقا للخطة المعتمدة في هذا الشأن .

وأشار إلى أن التدريب تضمن تعليمات أساسية عن متابعة جودة المياه وصيانة شبكات المياه والمحابس والتدريب علي مهمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأفراد والممتلكات والبيئة المحيطة وتدريبات على صيانة الطلمبات داخل الورش الفنية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من المدة الفعلية للتدريب بالنسبة للطلاب الملتزمين ومد فترة التدريب أسبوعين متتالين للطلاب المتخلفين والذين تجاوزت مدة غيابهم أكثر من ثلاثة أيام.