حياة كريمة.. قافلة جامعة قناة السويس الشاملة تختتم أعمالها بسانت كاترين

الإسماعيلية- صبرى غانم

حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على الإطمئنان على سير العمل خلال ثلاث أيام من متواصلة لقافلة الإصحاح البيئي الشاملة التى توجهت لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة نخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى تخصصات الطب البشرى والبيطرى وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والاستشارات الهندسية.

وشدد" مندور " على سرعة إنهاء أى إجراءات خاصة فيما يتعلق بتحويل حالات إلى المستشفى الجامعى لإجراء العمليات مع توفير سبل الراحه لهم و لمرافقيهم .

كما طالب " مندور" فريق العمل بالقافلة بالاستماع إلى أهالي القريه لمعرفة أهم المشاكل البيئيه والصحية التى يتعرضوا لها في المنطقة من أجل العمل على حلها.

ضمت القافله العديد من التخصصات من الطب البشرى، البيطرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، الإرشاد الزراعي التثقيف الصحي والاستشارات الهندسية تم خلالها الكشف على 512 مواطنا، وتقديم العلاج والأدوية للأهالى بالمجان، وأردف رئيس الجامعة أن القافلة تأتى ضمن قوافل الإصحاح البيئي للجامعة، والتي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وهي بحق مبادرة القرن سعياً من الجامعة على أداء دورها ومسئوليتها المجتمعية نحو البيئة المحيطة بها، ومن أجل المشاركة في حل مشكلات المواطنين الطبية والتوعوية، والزراعية والبيطرية.

وأضاف "مندور " أن القافلة قدمت خدمات بيطرية متميزة حيث تم الكشف وصرف أدوية لعدد 855 حالة بيطرية مابين جمال وماعز واغنام ودواجن .

كما قام أساتذة كلية الزراعة بزيارة المزارع والحقول الزراعية، وعقد ندوات الإرشاد الزراعي لأصحاب المزارع والمزارعين، والرد علي الأسئلة وطرق حل المشكلات والممارسات الزراعية الخاطئة بالنسبة لمحصول الزيتون واللوز والمشمش والكمثري والتين الشوكي والبرشومي والتفاح، وكانت أهم المشاكل التى تواجه هذه الزراعات انتشار أمراض التصمغ وضعف الثمار وصغر الحجم وقلة مياه الري، فتم التوصية باتباع الممارسات الزراعية السليمة والاهتمام بالري والتسميد العضوي والمبيدات الصديقة للبيئة.

كما تم توزيع المبيدات الزراعية الموصى بها بالمجان، تأتي القافلة بإشراف عام دكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.



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قافلة جامعة قناة السويس الشاملة (1)



قافلة جامعة قناة السويس الشاملة (2)



قافلة جامعة قناة السويس الشاملة (3)



قافلة جامعة قناة السويس الشاملة (4)



قافلة جامعة قناة السويس الشاملة تختتم أعمالها بسانت كاترين (1)



قافلة جامعة قناة السويس الشاملة تختتم أعمالها بسانت كاترين (2)



قافلة جامعة قناة السويس الشاملة تختتم أعمالها بسانت كاترين (3)



قافلة جامعة قناة السويس الشاملة تختتم أعمالها بسانت كاترين (4)



