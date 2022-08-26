جامعة الزقازيق تبدأ فعاليات مهرجان مسرح الثلاث فصول بين كليات الجامعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأت جامعة الزقازيق فعاليات مهرجان مسرح الثلاث فصول بين كليات الجامعة على مسرح كلية الطب البيطرى يوميا فى تمام الساعة السادسة مساءا فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق ٦/٩/٢٠٢٢م.



تحت رعاية الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عنانى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتنفيذ إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العام لرعاية الطلاب بالجامعة، وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة ،





وأكد الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة للجامعة لدعم الأنشطة الإبداعية للطلاب ، بالاضافة إلى رعاية الجامعة للفنون الراقية التي تتفاعل مع عقلية الشباب مما يسهم في رقي أفكارهم وأذواقهم ويصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري، مؤكدًا سيادته أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.



جدير بالذكر أن جدول عروض مهرجان مسرح الثلاث بالجامعة هذا العام كالآتى : كلية الآداب يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022م، وكلية التجارة الخميس الموافق 25/8/2022م ، وكلية الزراعة الأحد الموافق 28/8/2022م ، وكلية الطب البشرى يوم الإثنين الموافق 29/8/2022م ، وكلية التربية للطفولة المبكرة يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022م ، وكلية الصيدلة يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022م ، وكلية الهندسة يوم الخميس الموافق 1/9/2022م ، وكلية طب وجراحة الفم والأسنان يوم الأحد الموافق 4/9/2022م ، وكلية التربية يوم الإثنين الموافق 5/9/2022م ، وكلية الطب البيطرى يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022م .



