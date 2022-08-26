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تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات للتقدم للجامعات الأهلية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:18 ص
تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات للتقدم للجامعات الأهلية موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الجمعة، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، ومن المقرر أن يستمر التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس، وذلك من خلال الرابط التالى: 
 
http://www.tansik.egypt.gov.eg/
 
وسجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:
 
 
1- الطب 82%
 
2- طب الاسنان 80%
 
3- العلاج الطبيعى 78%
 
4- الصيدلة 74%
 
5- الطب البيطري 70%
 
6- الهندسة 68%
 
7- علوم الحاسب 62%
 
8- العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55
 
وفيما يلى ننشر الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
 
1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
 
2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.
 
3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.
 
4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.
 
5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.
 
وتبدأ الدراسة أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية ، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).
 
 

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