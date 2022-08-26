اليوم السابع
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تحريات المباحث تكشف ملابسات حريق شقة بالوراق

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:51 ص
تحريات المباحث تكشف ملابسات حريق شقة بالوراق حريق شقة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة الوراق، وأشارت التحريات الأولية إلى أن "ماس كهربائى" أدى لاندلاع النيران بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية، فتم إخطار إدارة الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم الاستماع لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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