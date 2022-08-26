باكستان تعلن حالة الطوارئ الوطنية بعد مصرع 937 شخصا بسبب الفيضانات

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت باكستان فجر اليوم الجمعة حالة طوارئ وطنية عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى 937 شخصا.

ودعت الحكومة الباكستانية، الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة والإنقاذ إثر نزوح الملايين وتضرر آلاف المنازل بفعل الفيضانات.

من جانبه ناشد الرئيس الباكستاني عارف علوي يوم الجمعة الأمة بأكملها والباكستانيين في الخارج والمجتمع الدولي لدعم ضحايا الفيضانات الذين كانوا في أمس الحاجة إلى الإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل حيث دمرت الأمطار والفيضانات غير المسبوقة الأرواح. ومعيشة الناس في جميع أنحاء باكستان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في بيان، إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها.