اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال صيانة شركة الكهرباء اليوم

الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:00 ص
انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال صيانة شركة الكهرباء اليوم قطع المياه - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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أعلنت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية، عن انقطاع المياه اليوم الجمعة، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.
 
وقالت شركة مياه الإسكندرية فى بيان لها، إن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الصيانة لشركة الكهرباء، مما يؤدى الى انقطاع الكهرباء عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية، مما يؤدى إلى إنقطاع المياه عن مناطق قرى العامرية وبرج العرب، قرى شمال التحرير والعشرة آلاف، ومدينة الحمام والساحل الشمالى" وذلك من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.
 
وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.
 
 
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