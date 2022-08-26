انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق محول كهرباء فى الحوامدية

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات اشتعال محول كهرباء، بإحدى قرى الحوامدية، وإعداد تقرير فنى عن بداية الحريق ونهايته وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بمحول كهرباء، بإحدى قرى الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده.

وأجرى رجال المباحث معاينة، حيث تبين أن النيران أسفرت عن تفحم المحول بالكامل، ولم يصل الحريق لأي مباني مجاورة، وأدى احتراقه إلى انقطاع الكهرباء.

تم الاستعانة بمسئولي شركة الكهرباء، لإصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.