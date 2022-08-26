اليوم السابع
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الكنيسة ترسم شمامسة فى عيد السيدة العذراء بطما بمحافظة سوهاج.. صور

الجمعة، 26 أغسطس 2022 06:49 م
الكنيسة ترسم شمامسة فى عيد السيدة العذراء بطما بمحافظة سوهاج.. صور رسامة شماس
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا إسحق أسقف طما القداس الإلهى لعيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، الأسبوع الماضى، فى كنيسة السيدة العذراء بنجع عطية موسى، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 2 من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس، و10 آخرين فى رتبة أغنسطس، وواحد فى رتبة إيبدياكون للخدمة بالكنيسة ذاتها.

 

وخلال القداس الإلهى دشّن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح وعددًا آخر من الأيقونات الجديدة بالكنيسة ذاتها.

 

وكانت كنيسة العذراء مريم بإسنا جنوب الأقصر، أحتفلت بعيد إعلان صعود جسد العذراء مريم بعد صوم دام لمدة 15 يوماً، وأقيم قداس العيد، صباح اليوم الإثنين، بمشاركة كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة والشعب القبطى، وترأس الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية قداس عيد إعلان إصعاد جسد العذراء مريم إلى السماء، فى كنيستها بشارع الكنيسة (مقر المطرانية) بإسنا، بمشاركة الآباء كهنة الإيبارشية، بينما قاد خورس الشمامسة ألحان ومردات القداس الإلهى.

 

وشهدت الكنيسة إجراءات أمنية مشددة، قبل وخلال قداس العيد، ونشرت عناصر الشرطة السرية حول الكنائس، وتم تسيير دوريات أمنية على الطرق المؤدية إليها، كما تم وضع بوابات إلكترونية حول الكنائس التى تشهد كثافة من المصلين، وشاركت عناصر الكشافة فى عمليات تأمين الكنائس، حيث يقومون بالتعرف على المترددين على الكنائس، وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.

 

 

أيقونة السيدة العذراء مريم
أيقونة السيدة العذراء مريم

 

جانب من الرسامة
جانب من الرسامة

 

رسامة شماس
رسامة شماس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رسامه شمامسه

اغنسطس



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