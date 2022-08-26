الكشف على 1163 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية كلاحين أبنود في قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1163 مواطنا فى 6 تخصصات طبية بواقع " 395 حالة طب وجراحة العيون ، 295 حالة طب اطفال، 240 حالة أمراض باطنة، 74 حالة أمراض نساء وتوليد، 45 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 232 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪وأشار الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 105 مواطنين وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.