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الفرنسية: غارات إثيوبية تقتل أطفالا فى إقليم تيجراي

الجمعة، 26 أغسطس 2022 03:08 م
الفرنسية: غارات إثيوبية تقتل أطفالا فى إقليم تيجراي الحرب على إقليم تيجراي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن القوات الإثيوبية قتلت عدة أشخاص بينهم أطفال في غارات نفذتها على إقليم تيجراي شمال البلاد اليوم الجمعة.

وقالت السلطات الإثيوبية إنها "'ستتخذ إجراءات ضد أهداف عسكرية في تيجراي، بعد ورود تقارير عن غارة جوية على عاصمة المنطقة".

واستؤنفت المعارك مجددًا في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيجراي.

وقد تبادل الطرفان اتهامات بخرق الهدنة التي تم الإعلان عنها قبل خمسة أشهر.

ويهدد تجدد المعارك بإغراق شمال البلاد مجددا في العنف وبمفاقمة الأزمة الإنسانية في الإقليم.

 


الفرنسية

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الحرب على إقليم تيجراي

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