وقال الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إنه "من خلال الجهد الاستخبارى والأمنى المستمر وتوجيه ضربات جوية بواسطة طائرات (إف-16) تمكنت قيادة العمليات المشتركة خلال الفترة الماضية من تدمير جميع أوكار عصابات داعش ومراكز القيادة ومخازن العتاد التي تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مما أضعف قدرة التنظيم على القيام بأي عمليات إرهابية في البلاد.

وكان الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية قد أكد في وقت سابق أن التطور الإيجابي في المجالات العسكرية سواء الأمني أو الاستخباري ساهم في الضغط على الجماعات الإرهابية وقتل عدد من قادتهم في البلاد.

وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.