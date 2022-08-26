العثور على جثة مُسن داخل حديقة فى منطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، على جثة شخص مسن، متوفيًا داخل حديقة عامة بالقرب من أحد الفنادق المعروفة وسط ميدان الأردنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص مُسن وسط حديقة عامة أمام فندق وسط منطقة الأردنية التابعة لنطاق ودائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

على الفور، وبالانتقال والفحص تببين من التحريات الأولية العثور على جثة شخص مُسن متوفيًا وسط حديقة عامةفي الجهة المقابلة للفندق الموجود وسط منطقة الأردنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الوفاة قد تكون طبيعية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مدينة العاشر من رمضان، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة من عدمه.