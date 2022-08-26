وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، اليوم الجمعة - أنها لا توصى بفرض إغلاق بسبب تأكيد إصابة رابعة بمرض جدري القرود تقطن في مدينة "إيلوايو"، مضيفة أن هناك تدابير متخذة لمنع انتقال المرض.

وأشارت الوزارة، إلى أن حالة الإصابة المؤكدة والحالات المخالطة التي تم التعرف عليها تخضع للمراقبة ولحجر صحي صارم.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية، قد أعلنت تسجيل رابع حالة إصابة بمرض جدري القرود لمريض يبلغ من العمر 25 عاما وليس لديه تاريخ سفر حديث من أو إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود.

وقد تم تحديد 14 مخالطا وثيقا للحالة من قبل وزارة الصحة، ولكن لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، فيما لدى جميع الإصابات الثلاثة الأولى تاريخ سفر لدول بها حالات إصابة.

يشار إلى أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت - الشهر الماضي - مرض جدري القرود حالة طواريء صحية عالمية.