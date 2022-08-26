الداخلية تضبط 200 طربة حشيش بقيمة 1.7 مليون جنيه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – 4300 قرص مخدر لعقارى "الترامادول – التامول" - مبلغ مالى – هاتف محمول)..وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫744٫000 جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم 4 أيام.