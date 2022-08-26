الداخلية تضبط 1670 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1670) قضية تموينية متنوعة بينها قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات بلغت (3 أطنان دقيق أبيض) و (453) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (5٫300 طن "أسمنت" - 62,424 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام – خل طعام – لحوم – أعلاف" – 1786 عبوة سجائر) وكذا (752) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (38 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 251 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 119 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 106 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 103 قضية توقف عن الإنتاج – 135 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (48٫220 طن دقيق بلدى مدعم)، وكذا ضبط (49) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.. بمضبوطات أبرزها (6,250 طن "سكر ، أسمدة مدعمة" – 1144 إسطوانة بوتاجاز – 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (127,444 طن – 1786 عبوة سجائر – 1144 أسطوانة بوتاجاز – 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف) .. كان أبرزها ضبط (33 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بالبيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى كمية قدرها (12٫65 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم وضبط (3 أطنان دقيق أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (12٫15 طن "مقطعات دواجن – زيت طعام – دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لسلسة مطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3 أطنان دواجن مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (16 طن "عسل جلوكوز – سكر حر"معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 5000 عبوة "حلوى المولد" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإننتاج والصلاحية "منتج نهائى") وتشكل خطراً على الصحة العامة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الحلوى الجافة) بمحافظة المنوفية، وضبط (قائد سيارة – حال سيره بمحافظة الفيوم) محملة بكمية (8٫82 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المرابين وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً .. عن ضبط (266) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (171,433 طن – 145961 عبوة – 28637 قطعة – 1129 أسطوانة بوتوجاز- 55750 متر "أسلاك كهربائية- أقمشة") .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (31) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (47266) عبوة "سجائر ومعسل مختلفة الأنواع".

وتم ضبط (2) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (11,526) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (88 قطعة "2 قطعة صوتية – 28 قطعة ضوئية – 58 ملصقا").