الداخلية تضبط عصابة تعيد بث القنوات المشفرة وبيعها للجمهور

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم المصنفات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، وشريكه – مقيمان بمحافظة الشرقية) بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية، حيث يقومان باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بهما وبيعها للجمهور نظير مبلغ مالى دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة إلى امتلاك المتهم الأول محلا لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك تلك الشفرات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – الأمن الوطنى ) ومديرية أمن الشرقية تم استهداف مقر الشبكة وضبط (المتهم الأول مالك الشبكة- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد من أجهزة استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرات والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية)، كما تم استهداف المحل ملك المتهم الأول وبالتفتيش بحضوره عثر على (جهاز "لاب توب" يعمل كوحدة دعم لفك شفرة القنوات المشفرة- عدد من أجهزة "الريسيفر" معدلين ومحملين ببرامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة– عدد من أجهزة الإرسال لاسلكى "أنتنا" – "راوتر" للاتصال بالإنترنت).. وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.