البرتغال تحظر تنظيف الأرصفة بالمياه بسبب الجفاف وترفع أسعار المياه

كتبت فاطمة شوقى

تعاني البرتغال من نقص في السوائل وموجة حر خانقة بالمساواة مع باقي دول أوروبا، ولذلك أوصت الحكومة البرتغالية 43 من بلدياتها بزيادة أسعار المياه أيضا حظر تنظيف أرصفة الشوارع بالمياه بسبب الجفاف.

وقالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إنه في مواجهة جفاف غير مسبوق أوصت الحكومة البرتغالية بزيادة أسعار المياه مؤقتا لأكبر المستهلكين ، وفقا للمعهد الوطني للارصاد الجوية البرتغالية IPMA.





وقال وزير البيئة دوارتي كورديرو انه من بين 61 سدا في البر الرئيسي للبرتغال ، هناك 10 سدود في وضع حرج ، حيث يقل حجم المياه المخزنة عن 20٪ من طاقتها.

وتوفر تلك السدود التي لحقت بها الجفاف تقريبًا 40 بلدية في شمال ووسط البلاد .

وقالت الصحيفة إن البرتغال أوقفت انتاج الكهرباء وبدءا من أغسطس حظرت ري ملاعب الجولف والمتنزهات العامة والحدائق في المنطقة لتجنب الاضطرار إلي تقنين المياه للاستخدام البشري الضروري.