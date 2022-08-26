اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البرتغال تحظر تنظيف الأرصفة بالمياه بسبب الجفاف وترفع أسعار المياه

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:07 ص
البرتغال تحظر تنظيف الأرصفة بالمياه بسبب الجفاف وترفع أسعار المياه جفاف فى البرتغال
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعاني البرتغال من نقص في السوائل وموجة حر خانقة بالمساواة مع باقي دول أوروبا، ولذلك أوصت الحكومة البرتغالية 43 من بلدياتها بزيادة أسعار المياه أيضا حظر تنظيف أرصفة الشوارع بالمياه بسبب الجفاف.
 
وقالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إنه في مواجهة جفاف غير مسبوق أوصت الحكومة البرتغالية بزيادة أسعار المياه  مؤقتا لأكبر المستهلكين ، وفقا للمعهد الوطني للارصاد الجوية البرتغالية  IPMA.
 
a7490afb-aef3-4bc4-ae49-dc4402e99820
 
وقال وزير البيئة دوارتي كورديرو انه من بين 61 سدا في البر الرئيسي للبرتغال ، هناك 10 سدود في وضع حرج ، حيث يقل حجم المياه المخزنة عن 20٪ من طاقتها.
 
وتوفر تلك السدود التي لحقت بها الجفاف  تقريبًا 40 بلدية في شمال ووسط البلاد .
وقالت الصحيفة إن البرتغال أوقفت انتاج الكهرباء وبدءا من أغسطس حظرت ري ملاعب الجولف والمتنزهات العامة والحدائق في المنطقة لتجنب الاضطرار إلي تقنين المياه للاستخدام البشري الضروري.

البرتغال

ترشيد المياه

الجفاف

نقص المياه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة