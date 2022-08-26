اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:39 م
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استئناف أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك

الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:30 م
استئناف أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك أعمال الترميم بصالة الأعمدة
كتب محمد أسعد

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استأنف فريق العمل من مرممي وأثريي المجلس الأعلى للآثار، أعمال الترميم بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، حيث تم البدء في ترميم العمود رقم 59 و 68.
 
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك تتكون من 134 عمودا، تم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من ترميم 16 عمودًا منها، وسوف يتم ترميم باقي الأعمدة تباعًا.
 
وأضاف "وزيري"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أعمال الترميم الجارية بالمعبد تأتي استعداداً لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية الشاطئية.
 
ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن أعمال الترميم شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي، والقيام بأعمال التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والعوالق الطينية ثم التنظيف الكيميائي لإزالة الإتساخات والبقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة.
 
نقوش معابد الكرنك
نقوش معابد الكرنك

ترميم معابد الكرنك
ترميم معابد الكرنك

أعمال الترميم بصالة الأعمدة
أعمال الترميم بصالة الأعمدة

تلوين أعمدة الكرنك
تلوين أعمدة الكرنك

أعمال الترميم
أعمال الترميم

إزالة الأتربة من أعمدة الكرنك
إزالة الأتربة من أعمدة الكرنك

أعمدة الكرنك بعد الترميم
أعمدة الكرنك بعد الترميم

ترميم عمود بالكرنك
ترميم عمود بالكرنك

منقوشات على عمود بالكرنك
منقوشات على عمود بالكرنك

عمود بمعابد الكرنك
عمود بمعابد الكرنك

أعمدة الكرنك
أعمدة الكرنك

 


السياحة

ترميم معابد الكرنك

ترميم صالة الاعمدة

معبد الكرنك

الاثار المصرية



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