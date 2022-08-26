إنقاذ 58 حالة من الغرق في شاطئ رأس البر

دمياط معتز الشربيني

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي ونواب المدينة؛ تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة المحلية برأس البر.

تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 4 خيام للإسعاف، وعدد 33 برج إنقاذ، موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

وتم إنقاذ 58 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 204 أطفال تائهين إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.