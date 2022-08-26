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إمام مسجد بدرجة فنان.. الشيخ محمد يجيد فن الرسم بأعواد القمح .. صور

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:00 ص
إمام مسجد بدرجة فنان.. الشيخ محمد يجيد فن الرسم بأعواد القمح .. صور الله نور السموات والارض مكتوبة عواد القمح
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تعددت المواهب الشابة لشباب محافظة كفر الشيخ، وخاصة بالرسم باستخدام العديد من المواد، فمنهم من يستخدم الشاي والبن والسكر وغيرها من المواد، ومنهم من يستخدم الألوان بكل أنواعها ومن بين هؤلاء إمام وخطيب بوزارة الأوقاف تميز بالرسم بأعواد القمح، كأول موهوب في هذا المجال.

قال محمد عبدالباقي حسن من محافظة كفر الشيخ، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، إن لديه هواية الرسم والكتابة بأعواد القمح منذ صغره عندما رأى لوحات مكتوبة بأعواد القمح وقد اندثرت هذه الموهبة عند الناس ولم يعد يكتب بأعواد القمح أحد، فرأى أنه من واجبه أن يعيد هذا الفن للواجه من جديد، لانه فن جميل وراقي والجديد بالنسبة لهذا الفن، هو أنه يقوم برسم صور الأشخاص وهذا لم يحدث من قبل ،وكان فى الماضى هو كتابة الآيات القرآنية ورسم حصان أو جمل أو عصفورة أو غير ذلك من الطيور.

وأضاف حسن، لـ " اليوم السابع"، أنه يقوم بجمع أعواد القمح فى شهر مايو، ويقوم بنجارة عود القمح حتى يصير مثل ورق القش ولا يكون صلب ويكون العود على طوله سليم ،وبعد رسمه صورة للأشخاص بالقلم الرصاص، يقوم بلصق أعواد القمح ، وتركها حتى تجف تماما ، ويقطعها  بالتحديد ولصقها على قطعة قماش قطيفه أو ورق أسمر، ثم بعد ذلك يقوم  بإبراز الصورة.

وأكد حسن، أنه رسم صورة فضيلة شيخ الأزهر،الدكتور أحمد الطيب، ورسم صورة الدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ورسم صور أخرى كثيرة للأصدقاء والأهل مثل صورة كروان الإذاعة والتليفزيون المبتهل حسام الأجاوى، وكتب سور وآيات قرآنية كثيرة، وأنه شارك فى معرض بدار الأوبرا المصرية ،حضره المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، واشترك فى معرض رحلة العائلة المقدسة فى محافظة الشرقية ممثلا لمحافظة كفر الشيخ، واستلم شهادة تقدير من اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، فأتمنى الاهتمام والرعاية بهذا الفن لكي لا يندثر.

 

ابداع وتميز باعواد القمح
ابداع وتميز باعواد القمح

 

الله نور السموات والارض مكتوبة عواد القمح
الله نور السموات والارض مكتوبة عواد القمح

 

تميز بالرسم باعواد القمح
تميز بالرسم باعواد القمح

 

تميز برسم الايات باعواد القمح
تميز برسم الايات باعواد القمح

 

جانب من الصورة مبدعه
جانب من الصورة مبدعه

 

جانب من المشاركة في معرض
جانب من المشاركة في معرض

 

رسم الامام الاكبر باعواد القمح
رسم الامام الاكبر باعواد القمح

 

رسم ايه قرانية باعواد القمح
رسم ايه قرانية باعواد القمح

 

رسم صور الشيخ محمد عبدالباقي
رسم صور الشيخ محمد عبدالباقي

 

سورة الفلق باعود القمح
سورة الفلق باعود القمح

 

سورة الناس بأعواد القمح
سورة الناس بأعواد القمح

 

صورة اخرى للشخ محمد عبدالباقي
صورة اخرى للشخ محمد عبدالباقي

 

كتابة الايات بأعواد القمح
كتابة الايات بأعواد القمح

 

كتابة الايات بأعواد القنح
كتابة الايات بأعواد القنح

 

كتابة الشهادة بأعواد القمح
كتابة الشهادة بأعواد القمح

 

مشاركته في المعارض
مشاركته في المعارض

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

رسومات

أعواد القمح

بيلا

اوبرا

رحلة العائلة المقدسه



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