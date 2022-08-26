اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:44 م
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إصابة 5 على الأقل فى إطلاق نار وسط العاصمة الكندية أوتاوا

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:32 م
إصابة 5 على الأقل فى إطلاق نار وسط العاصمة الكندية أوتاوا الشرطة الكندية
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام كندية نقلا عن الشرطة بأن ما لا يقل عن 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق للنار وسط العاصمة أوتاوا، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وأشارت قناة "سي تي في" إلى أن الحادث وقع بعد إغلاق الحانات والمطاعم في منطقة السوق الواقعة بالقرب من مجمع مباني البرلمان.

وعثر رجال الشرطة على 3 مصابين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى. كما توجه شخصان آخران إلى المستشفى بطلب المساعدة.

وتبحث الشرطة حاليا عن مطلق النار، وتعمل على تحديد ملابسات الحادث وتتأكد من وجود مصابين آخرين.

ولا تزال تفاصيل حادث إطلاق النار مجهولة.


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