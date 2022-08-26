إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على رافد الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباض، على رافد الطريق الدولى الساحلى، كفر الشيخ بلطيم، بمنطقة جزيرة الورد بعد بورصة أسماك الرياض، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعاف الأولية والفحوصات الطبية والأشعة المطلوبة داخل قسم الاستقبال.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بإصابة 12 شخصا بإصابات وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولى كفر الشيخ بلطيم، وذلك بمنطقة جزيرة الورد بعد بورصة أسماك الرياض.

ومن جانبها أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى كفر الشيخ العام، وذلك لاستقبال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق برافد الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ بلطيم.