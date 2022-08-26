إزالة 160 حالة إشغال طريق بمدينة الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف، برئاسة حمادة راضي ، بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع وإزالة إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع ومداخل ومحاور المدينة، تحت إشراف شريف يسن نائب رئيس المركز، وبمعاونة مسؤولي البيئة والإشغالات والإعلانات بالوحدة.

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 160 حالة إشغال طريق بتلك المناطق، وإلزام الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم، فضلا عن إزالة معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار في أماكن غير مخصصة للانتظار، ومراجعة كافة الرخص الخاصة بالمقاهي والكافيهات، بجانب التحفظ على موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وشيش وحوامل حديدية وغيرها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

من جهته أكد رئيس المدينة، فى بيان له على الاستمرار في تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الحملات للقضاء على إشغالات الطريق العام وإلزام الجميع بالقانون، حيث تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم، هذا وقد تم تنفيذ حملة أخرى للنظافة بدائرة المركز، تم خلالها رفع 110 أطنان قمامة مع التخلص الآمن من تلك المخلفات بتوريدها لمصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي.