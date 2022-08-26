إزالة 10 حالات تعد على الاراضى الزراعية وبناء مخالف فى حملة مكبرة بالسنطة

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتورة مني صالح رئيس المدينة، وبالاشتراك مع الوحدات المحلية بالقري والأجهزة الامنية، إزالة 10 مخالفات تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
وأوضحت رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 10 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة ومصادرة معدات وخامات البناء، مشيره إلى أن الحملات مستمرة ضد المخالفين، كما ناشدت المواطنين بعدم مخالفة القانون والبناء علي الأراضي الزراعية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
إزالة 10 حالات تعد على الاراضى الزراعية وبناء مخالف فى حملة مكبرة بالسنطةالجمعة، 26 أغسطس 2022 11:40 ص
جانب من الإزالات
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نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتورة مني صالح رئيس المدينة، وبالاشتراك مع الوحدات المحلية بالقري والأجهزة الامنية، إزالة 10 مخالفات تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
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