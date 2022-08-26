إحباط محاولة تهريب قوالب ألمونيوم خام داخل حاوية في ميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

تمكن رجال أمن دمياط، من إحباط محاولة تهريب قوالب معدن ألومنيوم، داخل حاوية عبر ميناء دمياط.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى، بقطاع أمن المنافذ، اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير، الكائنة بمحافظة الدقهلية، تصدير رسالة، عبارة عن (قوالب لمعدن الألومنيوم الخام) إلى إحدى الدول الأجنبية داخل (2 حاوية بإجمالى وزن 47٫310 طن )، وقيام صاحبة الشركة المشار إليها بالتلاعب فى مستندات الرسالة وإخفاء مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى الوارد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم جرد مشمول الرسالة المشار إليها وأسفرت عملية الجرد عن ضبط 47٫100 طن قوالب لمعدن الرصاص الخام ، المحظور تصديره.



تقدر القيمة والرسوم والتعويض الجمركى بحوالى قرابة (6 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





