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"أسماء يوم القيامة ودلالاتها بالقرآن الكريم".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 26 أغسطس 2022 09:00 ص
"أسماء يوم القيامة ودلالاتها بالقرآن الكريم".. موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يؤدى أئمة المساجد، في القاهرة والمحافظات، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

فيما تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 109 مساجد، منها 91 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وتطلق وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قافلتان دعويتان مشتركتان إلى محافظتى القاهرة والجيزة، حيث تنطلق قافلة محافظة القاهرة، في منطقة الكيلو 4 ونص شرق مدينة نصر، فيما تنطلق القافلة الثانية بمدينة الجيزة، وتضم كل قافلة (10 علماء): 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم"  

وفي سياق متصل حددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، موضوعات خطب شهر صفر 1444 هـ، حيث من المقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة الأولى من صفر الموافق 2 سبتمبر المقبل، بعنوان "آيات الاعتبار في القرآن الكريم"، فيما يكون موضوع الجمعة الثانية 9 سبتمبر بعنوان "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم"، وموضوع الجمعة الثالثة من صفر 16 سبتمبر بعنوان "حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة"، والجمعة الرابعة من صفر 23 سبتمبر المقبل بعنوان "أهل الاستجابة في القرآن والسنة".


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