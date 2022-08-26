أبرز 7 أسئلة عن تعامل المستوردين مع منظومة نافذة لميكنة الإجراءات الجمركية

كتب هانى الحوتى

بدأ العديد من المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي التسجيل بنظام منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، لرقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ إلكترونيًا، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء، ويقدم "اليوم السابع"، أبرز 7 أسئلة عن كيفية تعامل المستوردين مع المنظومة الجديدة.



س- ما الأرقام التعريفية الواجب إثباتها على مستندات الشحنة؟ ج- أرقام تعريف كل من المستورد المصري (الرقم الضريبي) والمُصدر الأجنبي (الرقم الضريبي أو رقم التسجيل التجاري) يجب إثباتهم على كلاً من الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن.

كما يجب أن يشمل رقم تعريف الشحنة ACID يتم إثباته على كافة مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية – قائمة التعبئة – بوليصة الشحن – شهادة المنشأ "إن وجد" – شهادة صحية/بيطرية/فحص/ أخرى والصادرة من الخارج)، وفي حال عدم قدرة الجهة المُصدرة لهذا المستند على اثبات رقم (ACID) بمعرفتها يقوم المُصدر الأجنبي بمعرفته بطباعة أو كتابة الرقم على ملصق ويوضع على المستند.

س- هل يمكن تقديم أصول المستندات في المركز اللوجيستي من خلال مستخلص جمركي مخالف لمقدم البيان ويملك تفويض من صاحب الشأن المسجل على الشهادة؟

ج- لا يمكن تقديم أصول مستندات الشحنة عن طريق مستخلص مختلف عن مقدم البيان الموجود على الشحنة، يقوم مقدم البيان بتقديم أصول المستندات (شهادات المنشأ حال وجود اتفاقية تفضيلية) بالمركز اللوجيستي.

وطبقًا للقرار الوزاري رقم 490 لسنة 2021 يتم قبول مستندات الشحنة ( الفاتورة التجارية ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، أي مستندات أخرى) إلكترونيًا والواردة وفقًا لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) ضمن مستندات الإفراج الجمركي بدفتر46ك.م طالما قام المستورد أو وكيله باعتمادها كمستندات للشحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني، ويتم السير في إجراءات الافراج الجمركي وفقًا لشهادة المنشأ الواردة إلكترونيًا على أن يتم تقديم الأصل الورقي لشهادة المنشأ التي تطبق اتفاقية فقط ويتم الالتزام بتقديم المستندات الرقمية والإلكترونية والتعامل عليها إلكترونيًا ما لم يكن هناك مانع يقبله الوزير أو من يفوضه .



س- ماذا يحدث إذا تم الزيادة أو التناقص في عدد الطرود؟ ج- يتم تطبيق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بشأن العجز أو الزيادة.



س- ماذا يحدث إذا تم رفض إصدار رقم ACID؟ ج- وفقًا لنص الفقرة (ه) من المادة 198 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فإنه يجوز للمستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المُخلصين الجمركيين التظلم خلال 3 أيام عمل من صدور قرار المصلحة بالرفض وتقوم المصلحة بدراسة التظلم خلال يومي عمل والرد بقبول التظلم وإصدار الرقم التعريفي للشحنة أو رفضه مع توضيح سبب الرفض.



س- ما دور وكيل الشحن في عملية ACI؟ ج- يحتاج وكيل الشحن الأجنبي إلى التسجيل على منصة CargoX واكمال عملية التحقق من الشركة، ويقوم وكيل الشحن أو المكتب تمثيلي في مصر بإصدار رقم تعريفى Master ACIDيللشحنة بالبوليصة الكلية على منصة نافذة والذي يحتاج إلى الرقم التعريفي الخاص بوكيل الشحن الأجنبي (الرقم الضريبي-رقم التسجيل التجاري) وذلك بموجب الرقم التعريفي ACID الخاص بالمستورد المصري وعند وصول السفينة يتم البدء بالإجراءات بالبوالص الفرعية مقابل البوليصة الكلية. ولا يحتاج وكيل الشحن الأجنبي إلى تقديم ملف ACI أو تحميل أي مستند، ويقوم وكيل الشحن الأجنبي بإصدار البوليصة الفرعية إلى المصدر ويحتاج المصدر إلى تقديم نسخة منها في ملف ACI من خلال منصة CargoX مع إرسال المستندات الالزامية الأخرى.



س- كيف يمكن التعامل في حالة ورود أكثر من شحنة على ذات الباخرة؟ ج- في هذه الحالة يجب إرسال كل فاتورة على ملف مستقل وذلك حيث أنه عند إصدار الرقم التعريفي للشحنة (ACID) يتم إصداره كرقم مستقل لكل شحنة على حدا حتى وإن وردت جميع الشحنات على نفس وسيلة النقل.