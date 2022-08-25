5 فيتامينات نقصها هيأثر على صحتك.. اعرفها

كتبت ميرفت رشاد

الفيتامينات ضرورية لصحتنا وكل فيتامين يلعب دورًا فريدًا فى الحفاظ على وظائف الجسم، ويمكن لبعض الفيتامينات أن تعزز جهاز المناعة لديك، أو تساعد فى الحفاظ على صحة الأعصاب، أو تساهم فى تقوية العظام، ويمكن أن يؤدى نقص الفيتامينات إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- فيتامين أ

أولئك الذين لا يأكلون ما يكفى من المنتجات الحيوانية أو الخضراوات الملونة قد يعانون من نقص فيتامين أ، وهو أمر مهم للعظام والأسنان والجلد والبصر، وقد تظهر أوجه القصور على أنها مشاكل فى الرؤية أو تهيج الجلد، ويوجد فيتامين أ فى زيت كبد السمك والجزر والبطاطا الحلوة.

تناول الكثير من فيتامين أ يمكن أن يؤدى إلى تسمم.

2- فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 مهم لخلايا الدم والأعصاب، ويعانى النباتيون خاصة من نقصه، حيث يوجد هذا الفيتامين فى الأسماك والعديد من اللحوم ومنتجات الألبان، ويمكن أن تسبب المستويات المنخفضة منه لاعتلال الأعصاب المحيطية، ومشاكل فى التوازن وفى الحالات الشديدة ضعف الذاكرة، ويمكنك تناول مكمل لفيتامين ب 12، والعديد من الفيتامينات المتعددة تحتوى على ب 12.

3 فيتامين د

يعانى العديد من الأشخاص من نقص فى فيتامين (د)، ما يعنى أنهم لا يحصلون على ما يكفى من ضوء الشمس أو ما يكفى من هذا الفيتامين المهم فى طعامهم، ويمكن أن يؤدى نقص فيتامين (د) إلى هشاشة العظام وكسور متكررة، ويمكن أن يكون التعب والضعف والاكتئاب والألم علامات أخرى لاختلال توازن فيتامين (د)، ويعتبر الغذاء مصدرًا مهمًا لفيتامين (د)، بما فى ذلك التونة وصفار البيض والزبادى وحليب الألبان والحبوب المدعمة والفطر النيئ أو عصير البرتقال.

مكملات فيتامين د يمكن أن تكون أيضًا خيارًا، ومهما كانت مجموعة مصادر فيتامين (د) التى تختارها، فاعلم أنه بالنسبة لمعظم البالغين فإن 600 وحدة دولية يوميًا هى الكمية المناسبة تقريبًا.

4 حمض الفوليك

نقص حمض الفوليك يمكن أن يؤدى إلى فقر الدم، ويمكن أن يكون سبب نقص حمض الفوليك هو الحمل، أو عدم تناول ما يكفى من الخضراوات الورقية وغيرها من المصادر الطبيعية، يمكن أن يكون الصداع، والتعب، وطنين الأذن، وفقدان الطاقة كلها علامات محتملة لنقص حمض الفوليك، وتناول الكثير من الفوليك يمكن أن يزعج معدتك، أو يسبب مشاكل جلدية.