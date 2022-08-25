وزير خارجية إيطاليا خلال جولة بكييف: الأوكرانيون يدافعون عن حرية أوروبا

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن الأوكرانيين لا يدافعون عن حريتهم فقط، لكنهم يدافعون عن حرية أوروبا بأسرها، إنهم يدافعون عن الأوروبيين.

جاء ذلك خلال جولته، اليوم ، الخميس، في بلدة إيربين بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لوكالة آكى الإيطالية.

وأوضح دي مايو أن الحكومة الإيطالية أكدت على الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني وإلى جانب هذه الدولة ذات السيادة التي لها كل الحق في الدفاع عن سيادتها وسلامتها.

كان دى مايو أكد في وقت سابق على أن عواقب الحرب في أوكرانيا من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل ، ولها تداعيات مستمرة وخطيرة على المجتمع الدولى بأسره.

وحذر دى مايو من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح، قائلًا إنه قد يتسبب في وفاة ملايين حول العالم، وأضاف دي مايو: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع، ننتظر من روسيا إشارات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بإعدام ملايين الأطفال والنساء والرجال".