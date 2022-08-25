وزير الرياضة ورئيس جامعة الإسكندرية يشهدان الحفل الختامى لبطولة كأس مصر للجامعات

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، الحفل الختامي لبطولة "كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية" لكرة القدم التى ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والتى دارت فاعليتها بمشاركة 16 جامعة حكومية وخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وصفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من أبطال الرياضة بالإسكندرية.

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف صبحى، أن جامعة الإسكندرية تشهد نشاطاً كثيفاً على كافة الأصعدة ولاسيما الأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن هذه البطولة هى أحد الأنشطة الرياضية التى تدعمها وزارة الشباب والرياضة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات الشباب وقدراتهم واكتشاف مواهبهم والارتقاء بها، وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة يأتي على قمة أولوياتها الاهتمام بالنشاط الطلابي في الجامعات والمدارس، مضيفاً أنّ هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة فكانت الانطلاقة التي يراها كل المصريين، بكل المنشآت الرياضية، والتي جعلت مصر واحدة من أفضل دول العالم استضافة للأحداث والبطولات العالمية، وتتصدر مراكز متقدمة في كل البطولات الأفريقية فى الألعاب الجماعية والفردية والناشئين.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه أن جامعة الإسكندرية لا تدخر جهداً فى دعم الطلاب الرياضيون فى مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية وتوفر لهم كافة أنواع الرعاية مؤكداً أن الشباب هم أمل مصر فى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضاف سيادته أن الجامعة بصدد تقديم منح دراسية كاملة للطلاب الرياضيون الحاصلين على بطولات رياضية.

وأكد الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات أن الاتحاد يرعى 3 ملايين طالب سيكونون قادة المستقبل.

تلا ذلك قيام الوزير ورئيس الجامعة بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى البطولة، حيث جاءت جامعة المنوفية فى المركز الأول، وجامعة كفر الشيخ فى المركز الثاني، وجامعة الزقازيق فى المركز الثالث، كما فازت جامعة الإسكندرية بكأس الروح الرياضية فى البطولة.



وزير الرياضة ورئيس جامعة الإسكندرية يشهدان الحفل الختامى لبطولة كأس مصر للجامعات



الحفل الختامى لبطولة كأس مصر للجامعات