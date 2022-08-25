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وزير التموين: مد الأوكازيون الصيفى 2022 حتى 1 أكتوبر بمناسبة العام الدراسى

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:50 م
وزير التموين: مد الأوكازيون الصيفى 2022 حتى 1 أكتوبر بمناسبة العام الدراسى الأوكازيون
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة  الداخلية قرارا وزاريا بمد فترة الاوكازيون الصبفى 2022 حتى 1-10-2022.
 
وكان مقرر الانتهاء فى 8 سبتمبر وتم المد بمناسبة دخول العام الدراسى وأن مد الاوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية  وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.
 
ووجه الوزير مديريات التموين بتسهيل دخول المحال فى التصفية شريطه الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للاوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.
 
‎وقال  احمد كمال المتحدث الرسمي معاون‎ الوزير أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة  بالاوكازيون وصلت إلى 50% فى الكثير منها وأن مديريات التموين تتابع يوميا السلع المعروضة و أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى 3500 محال تجارى.
 
‎وأشار أحمد أبو الفضل مدير عام الاحتياجات بالوزارة أن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون حتى الآن وصل إلى 2900 محال تجارى متنوع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية.

التموين

الاوكازيون الصبفى

تخفيضات الاوكازيون الصبفى ٢٠٢٢

اليوم السابع بلس



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