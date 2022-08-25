وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أن مركز الزلزالين وقع على بعد 62 كيلو مترا شمال شرق منطقة "كاترا" في الولاية، وعلى عمق خمسة كيلومترات.

وأضافت القناة أن ستة زلازل ضربت -أول أمس الثلاثاء- مقاطعات "كاترا" و"دودا" و"أودهامبور" و"كيشتوار" في ولاية "جامو وكشمير" دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.



